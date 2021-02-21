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Надеется вернуться: принц Гарри планирует приехать в Лондон этим летом, несмотря на роды Меган Маркл

Герцогиня Сассекская родит второго ребенка, предположительно, в конце весны.

Надеется вернуться: принц Гарри планирует приехать в Лондон этим летом, несмотря на роды Меган Маркл
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Предположительно, он появится на свет в конце весны. Примерно в это же время принц Гарри планировал поехать в Лондон, чтобы принять участие в нескольких семейных мероприятиях.

Так, в начале июня королева Елизавета II будет отмечать свое 95-летие пышным парадом. В это же время пройдут празднества по случаю 100-летия ее мужа, принца Филиппа. А в начале июля состоится открытие памятника принцессе Диане.

Гарри планирует присоединиться к семье в этот период. Но пока не ясно поедет ли с ним Меган. Об этом пишет People.

Напомним, о том, что Меган ждет второго ребенка, стало известно в середине февраля. Пара воспитывает сына Арчи, который появился на свет в мае 2019 года.

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