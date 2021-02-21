Откровения бывшего: экс-супруг Меган Маркл рассказал о разводе с ней

До брака с принцем Гарри актриса Меган Маркл на протяжении почти десяти лет состояла в отношениях с кинопродюсером Тревором Энгельсом. Они начали встречаться в 2004-м, а в сентябре 2011 оформили свои отношения.

Правда, брак просуществовал недолго. Уже в августе 2013 года Меган и Тревор развелись. По официальной версии, актриса решила разорвать отношения с продюсером в тот период, когда улетела в Канаду для съемок «Форс-мажоров». Как признался Тревор позже, ее решение для него стало настоящим сюрпризом.

В книге Эндрю Мортона «Меган. Принцесса из Голливуда» Энгельсон рассказал, что был ошеломлен поступком бывшей супруги. Иногда они ссорились, но продюсер и подумать не мог, что Маркл пойдет на такой шаг. Как пишет Express, в период развода Меган отправила Тревору кольцо с бриллиантом по почте.

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Напомним, в 2018 году Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. В мае следующего года она подарила герцогу наследника. Летом 2021 пара готовится стать родителями во второй раз.

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