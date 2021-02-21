В честь дедушек: как монархи отреагировали на выбор имени сына принцессы Евгении

Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Еще одного наследника королевской династии подарила принцесса Евгения – дочь герцога и герцогини Йоркских. Малыша, который появился на свет 9 февраля в госпитале Портленда (там же, к слову, рожала своего первенца и Меган Маркл), назвали Август Филипп Хоук. В линии британского престолонаследия мальчик занял 11-ю позицию.

Принцесса Евгения и ее супруг Джек объяснили выбор имени ребенка. Август — в честь супруга королевы Виктории, принца Альберта, у которого Август было вторым именем. Филипп — в честь деда Евгении и мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского. Хоук — традиционное в семье Бруксбэнков.

Все представители королевской династии одобрили выбор имени. Об этом пишет Hello!. На публикацию принцессы Евгении в Instagram ответили Кейт Миддлтон и принц Уильям, королева Елизавета II, а также принц Чарльз и герцогиня Камилла.

Смотрите также: