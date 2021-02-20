«Совсем все по-другому»: Давид Манукян высказался о соперничестве на «Танцах со звездами»

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой — Давид Манукян — опроверг слова поклонников о его отношении к Сергею Лазареву. Фанаты посчитали, что у певцов разгорелся настоящий бой за звание лучшего танцора.

Артист признался, что уважительно относится к Лазареву. Давид видит, как Сергей упорно готовится к каждому выступлению, поэтому он считает его сильным танцором и одним из главных претендентов на победу. Однако нездоровой конкуренции в коллективе, по словам Манукяна, нет.

«Я вижу, многие думают, что у нас идет с ним какое-то соревнование, но в коллективе совсем все по-другому. Для меня это большая честь, я вырос на его песнях и даже не думал, что когда-то буду с ним соревноваться. Сережа Лазарев — трудяга, он старается все сделать очень четко, переживает. И вроде столько лет уже на сцене, но каждый раз, как в первый раз. Выходит и видно, что делает все от души», — поделился знаменитость своими впечатлениями о работе с Лазаревым.

Также Давид рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, что вместе с партнершей Дарьей Палей он чувствует себя единым целым на паркете. Романтические отношения с танцовщицей Манукян опроверг.

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