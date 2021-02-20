«Заподозрили в беременности»: Анастасия Решетова призналась, что поправилась

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала в своем микроблоге небольшой видеоролик, в котором запечатлелась в облегающем платье и корсете. Примечательно, что наряд не утаил изменившиеся формы знаменитости.

Анастасия прошлась уверенным шагом на камеру. Отметим, что видео было сделано в перерыве между съемками ее нового проекта в рамках шоу о моделинге на ТНТ.

«Когда на днях мои знакомые заподозрили меня в беременности, то я поняла, что мне не стоит увлекаться хлебобулочными изделиями. Такими темпами я скоро перейду в категорию size plus», — написала в своем аккаунте Решетова.

Также Анастасия подмечала в Stories микроблога о том, что она поправилась на четыре килограмма. Однако поклонники модели только хвалят молодую мамочку. Фанаты любят Решетову за женственность и фигуристость, поэтому не хотят, чтобы девушка худела:

«Опасная! Мне нравится так», «Шикарная фигура», «Оставляем так», «А мне нравишься ты такая, аппетитная бэйба», «Какие формы!», «Кажется, у знакомых глаз настроен на параметры 90-60-90. Народный глаз не обманешь, поэтому разрешаем еще поесть булочек».

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