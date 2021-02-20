«Бедра просто идеальные»: Полина Гагарина в мини-бикини впечатлила видом стройного тела

На пляже выпускница «Фабрики звезд» позировал в компании сына Андрея. Юноша уже догнал звездную маму по росту.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей: старший сын певицы — Андрей — уже догнал звездную маму по росту, а вот маленькая Мия в Storis певицы появляется не часто. Выпускница «Фабрики звезд» личико своей дочурки широкой публике пока не показывала. После развода с модным фотографом Дмитрием Исхаковым дети остались с Полиной Гагариной. Сына артистка родила от первого мужа Петра Кислова. Наследник певицы неплохо ладит с теперь уже бывшим отчимом. С такой же теплотой к пасынку относится и Дмитрий. Мальчика экс-супруг певицы считает своим другом.

В своем микроблоге Полина Гагарина поделилась отпускным снимком с сыном Андреем. На пляже певица в мини-бикини сверкнула идеальной фигурой. Поклонники рассмотрели у артистки белые полосочки на теле, судя по всему поп-дива не вся покрылась бронзовым загаром. Певица похвасталась стройными ножками без грамма целлюлита и растяжек.

«Всем бы так выглядеть с двумя детьми!! Идеальная фигурка, стройняшка», «И это мама?! Она словно ровесница сына», «А сынишка-то уже как вырос и возмужал!!», «Бедра просто идеальные», «Белая кожа под трусиками видна!! Вот вам и бронзовый загар», «Тут все идеально», — пишут фолловеры.

Ко всему прочему, она ответила на вопрос о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной.

«Верю! Однозначно верю в близких по духу людей и пол не имеет значения!!» — отметила Полина.

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