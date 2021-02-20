«Моя красавица!»: Татьяна Арнтгольц восхитилась своей белокурой дочкой от Ивана Жидкова

Актриса Татьяна Арнтгольц в комментариях под постом своей одиннадцатилетней дочери Маши Жидковой восхитилась красотой девочки, которая разместила редкое фото на своей страничке. На снимке белокурая наследница запечатлена в футболке. Она куда-то устремила свой взгляд.

«Моя ты красавица!» — заявила довольная мама девочки. «Еще два года и мне 13, как Джульетте. А пока на горку и в санки», — заметила Маша Жидкова.

«Машуня – красотуля», «Маша – ты просто прелесть», «Красавица. Вся в мамочку и папочку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были вместе с 2008 по 2013 год. Их дочка появилась на свет в 2009 году. Сейчас мама девочки замужем за известным актером Марком Богатыревым. Она рассказывала, что уже познакомила любимого человека со своими родителями. С Жидковым актриса сохранила добрые отношения. Маша часто проводит время с отцом.

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