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«Моя красавица!»: Татьяна Арнтгольц восхитилась своей белокурой дочкой от Ивана Жидкова

Маша разместила редкое фото в социальных сетях.

«Моя красавица!»: Татьяна Арнтгольц восхитилась своей белокурой дочкой от Ивана Жидкова
Татьяна Арнтгольц. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Арнтгольц в комментариях под постом своей одиннадцатилетней дочери Маши Жидковой восхитилась красотой девочки, которая разместила редкое фото на своей страничке. На снимке белокурая наследница запечатлена в футболке. Она куда-то устремила свой взгляд.

Маша Жидкова
Маша Жидкова. Фото: instagram.com/masha__zhidkova_/

«Моя ты красавица!» — заявила довольная мама девочки.

«Еще два года и мне 13, как Джульетте. А пока на горку и в санки», — заметила Маша Жидкова.

«Машуня – красотуля», «Маша – ты просто прелесть», «Красавица. Вся в мамочку и папочку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были вместе с 2008 по 2013 год. Их дочка появилась на свет в 2009 году. Сейчас мама девочки замужем за известным актером Марком Богатыревым. Она рассказывала, что уже познакомила любимого человека со своими родителями. С Жидковым актриса сохранила добрые отношения. Маша часто проводит время с отцом.

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