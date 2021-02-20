«Была визажистом»: Рита Дакота рассказала, кем работала до популярности

Исполнительница Рита Дакота поделилась с поклонниками историей из прошлого. Оказалось, артистка не всегда пела и сочиняла песни. Долгое время Рита подрабатывала визажистом.

По словам Дакоты, она трудилась посудомойкой, мерчандайзером в супермаркете, официанткой, пела на бэк-вокале в караоке и даже раздавала листовки. Но настоящей отдушиной раньше была профессия визажиста.

«Я была визажистом. В основном красила в старших классах за небольшую денежку девчонок на выпускной», — заявила певица.

Ничего особенного в таком труде певица не видит. Она сама зарабатывала себе деньги на карманные расходы и не зависела в финансовом плане от близких. Ранее своей историей делилась с подписчиками в Instagram и Ольга Бузова. По словам поющей телеведущей, она была готова браться за любую подработку в студенческие годы — даже мыть полы. Сейчас звезда неплохо зарабатывает и может позволить себе тратить деньги на путешествия и драгоценности.

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