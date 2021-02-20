«Малышка уже пытается сесть»: жена Меньщикова показала подросшую дочь от звезды «Дома-2»

Жена бывшей звезды «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram показала подросшую дочку от шоумена. Степания, надо признаться, растет не по дням, а по часам.

«Степания, любимая. Сладкая конфетка. В свои пять месяцев и четыре недели малышка уже пытается сесть. Доча много смеется и интересуется всем происходящим вокруг! Очень любопытная, много кушает и пытается разговаривать! Я с нетерпением жду, когда она назовет меня мама». Ангелина Монах

Как рассказала Ангелина Монах, всего у нее три дочки. Кроме Степании, есть еще Ольга и Карина. У девочек большая разница в возрасте. Но многодетную мать это только радует. Дело в том, что ее наследницы могут заботиться друг о друге. Монах пожелала всем поклонникам счастья и беречь друг друга. Она всех бесконечно любит.

Напомним, что Ангелина Монах и Степан Меньщиков начали встречаться в 2019 году. Летом 2020 года они сыграли свадьбу. Монах на тот момент уже была беременной.

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