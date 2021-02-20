«Очень хочу детей»: Давид Манукян наметил планы на будущее после расставания с Ольгой Бузовой

27-летний шоумен рассказал о том, как ему живется в одиночестве.

Музыкант и блогер Давид Манукян признался, что мечтает о верной жене и детях. При этом артист понимает, что все еще впереди. Поэтому все силы он пока отдает творчеству и новым проектам.

После расставания с телеведущей Ольгой Бузовой артист сразу же переключился на занятия бальными танцами. Манукян решил принять участие в шоу «Танцы со звездами». Его партнершей стала вице-чемпионка России и призер чемпионата Европы по танцам Дарья Палей.

Зрители и поклонники пары сразу же заподозрили романтические отношения между Дарьей и Давидом. Однако знаменитости опровергли все ложные предположения. К слову, Манукян уверен, что поддержка Дарьи помогает ему справляться с жизненными трудностями.

«Даша очень отзывчивая, чуткая. Она меня всегда поддерживает, и я ее в ответ. Стараюсь лишний раз не взваливать на нее свои внутренние проблемы. Но она все равно все видит и чувствует, и старается поддерживать, говорит: «Все получится, не переживай». Она всегда рядом. Просто улыбнулась и уже легче», — рассказал Давид порталу Teleprogramma.pro

Также шоумен заявил, что мечтает стать отцом. Однако он все еще не встретил ту единственную, которая родила бы ему наследника:

«Очень хочу детей. Понимаю, что мне 27 лет, это не так много и у меня все еще впереди. Но хотелось бы побыстрее, чтобы увидеть своих внуков не в 60-70 лет, а раньше».

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