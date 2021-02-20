Детский утренник: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах пришла на вечеринку к дочке Юлии Проскуряковой

Не секрет, что Вероника близко дружит с детьми Примадонны отечественной эстрады и шоумена Максима Галкина — семилетними двойняшками Гарри и Лизой. Малыши часто бывают в гостях друг у друга. Алла Борисовна с семьей обосновалась в особняке в подмосковной деревне Грязь. Певица любит принимать у себя друзей, устраивая дома пиршества и застолья. Однако на этот раз вечеринку закатила жена композитора Игоря Николаева. Отчетные снимки появились в фан-страничке звездной семьи. Ранее эти кадры в личном профиле публиковала сама Юлия Проскурякова.

Лиза Галкина вместе с братиком Гарри побывала на детском утреннике, который для Вероники устроили ее папа и мама. Для такого случая дочка Примадонны отдала предпочтение практичному, но модному луку. Малышка примерила клетчатые кюлоты с серебристой ветровкой. Белокурые локоны Лизы заплели в две косички, чтобы развевающиеся волосы не мешали ей резвиться и играть с детьми.

На снимке вместе с Лизой и Гарри, а также Вероникой позировали и звездные родители виновницы торжества — Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Поляну украшали воздушные шарики. Судя по всему, детский утренник они устроили на свежем воздухе.

Смотрите также: