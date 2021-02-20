«Словно капельки росы на теле»: Маша Горбань в бикини подразнила прелестями у бассейна

Маша Горбань в секси-бикини дерзко блеснула прелестями на пляже. Актриса из сериала «Кухня» не постеснялась оголиться у бассейна. Возлюбленная Кирилла Зоткина покрасовалась в мокром купальнике, который льнул к телу звезды словно вторая кожа, соблазнительно очерчивая все достоинства ее сногсшибательной фигуры.

Среди поклонников актрисы нашлись и те, кто предположил, что такой горячий кадр пришелся бы по вкусу и Дмитрию Нагиеву. Вместе с шоуменом Маша Горбань не раз снималась в комедиях и в рекламных роликах. За что актрису и прозвали экранной «женой» Дмитрия Нагиева. Против этого сама Мария не возражает. И вообще, к своему мифическому роману с шоуменом относится с юмором.

«А где-то рыдает Димка Нагиев», «Словно капельки росы на теле», «Таких шикарных форм мы еще не видели!!», «Конфуза не случилось! Ах, вот если бы лиф-бандо случайно слетел в воде!!», «Ух, заворожила своими… кхм, глазами!!», «Хотим еще больше таких фоточек», «Чувственная, впрочем как всегда», «Ух! Какие у вас сочные дыньки», «Словно гурия из султанских покоев», «Всех на пляже небось вокруг себя собрала», «А где ваши обожатели?!» — восхищаются актрисой поклонники.

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