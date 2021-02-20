«Приехала помогать мне учить стихи»: бывший муж Арнтгольц запечатлелся с красавицей-дочкой от актрисы

Актер Иван Жидков в Instagram разместил домашний снимок со своей дочкой 11-летней Машей. Матерью девочки является популярная актриса Татьяна Арнтгольц. На фото актер обнимает красивую наследницу, которая, надо признать, растет не по дням, а по часам. Кстати, нельзя не отметить, что она как две капли воды похожа на свою звездную маму.

«Приехала помогать мне учить стихи. Очень трудно их учить с непривычки. Но мне уже нравится». Иван Жидков

«Какая красивая у вас дочь», «Красивая девочка, которая очень похожа на свою маму», «Скоро папа будет с битой ходить. Берегитесь мальчишки. Невероятно красивая и милая девочка», «Прекрасная девочка. Да и сынишка растет у вас хороший. Пусть только радуют своих родителей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц расстались в 2013 году. Вместе пара была на протяжении пяти лет. Позже Жидков жил с моделью Лилией Соловьевой, но и в этих отношениях не обрел счастья. От Соловьевой у Жидкова подрастает трехлетний сын Степа.

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