«Детка, ты фантастика!»: Проскурякова в мини-бикини засветила шикарную фигуру

На одной из фан-страничек Юлии Проскуряковой появилось ее летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. На отдыхе молодая жена композитора Игоря Николаева предстала в мини-бикини, блеснув идеальной фигуркой на пляже. Девушка еще не успела покрыться бронзовым загаром. При этом она выглядит просто очаровательно. Юлия похвасталась тонкой талией и соблазнительными изгибами звездного тела.

Поклонники не остались равнодушными, увидев свою любимицу в купальнике. Напомним, что у певицы есть дочка Вероника. Кроме того, артистка неплохо поладила со своей падчерицей Юлией. Они не только тезки, но и близкие подруги.

«Такая милашка», «Детка, ты фантастика!», «Вашему мужу с вами очень повезло», «Бомбическая красотка!!», «Суперская», «Вау, красотка», «Как она похудела!!», «Животик отлично смотрится», «Такая скромняшка!! Просто чудо», «Юлек, любуемся вами», «Самая милая», «А где муженек?!», «Весь пляж переполошила, такая красотка», — пишут фолловеры.

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