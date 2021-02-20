«Снято еще в студенческие годы»: Елена Захарова показала одну из своих любимых фотографий

Актриса, которой сейчас 45 лет, выглядит словно девочка с картинки.

Актриса Елена Захарова в Instagram разместила красивый снимок из своей юности. На кадре она выглядит словно девочка с картинки. Актриса – невероятная красотка, от которой сложно отвести глаз.

«Снято еще в студенческие годы. Одна из моих любимых фотографий!» Елена Захарова

«Очень красивое и нежное фото», «Леночка, какое чудесное фото. Просто прелесть», «Какая красота. Вы, Леночка, по сути, не изменились с тех пор. Все также прекрасны и хороши собой», «Невероятная женщина. Просто очень красивая фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Захарова в 2010 году вышла замуж за Сергея Мамонтова. Он работал в те годы генеральным директором одной из известных компаний. В феврале 2011 года Елена Захарова родила дочь Анну-Марию. Девочка умерла, когда ей было всего восемь месяцев. Вскоре после этого Захарова и Мамонтов развелись. В 2017 году Елена Захарова снова родила девочку. Об отце ребенка она распространяться не любит.

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