«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

Королева опечалена: Меган Маркл и принц Гарри больше не вернутся в Лондон

Супруги направили официальное письмо Елизавете II.

Королева опечалена: Меган Маркл и принц Гарри больше не вернутся в Лондон
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Весной прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и решили строить свою жизнь за океаном. Теперь же супруги направили официальное письмо Елизавете II, в котором написали, что больше не вернутся  в Лондон. Даже после этого решения титулы герцогов Сассекских Меган и Гарри сохранят.

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в Лондон в качестве членов королевской семьи. Все опечалены этим решением. Герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», — цитирует Букингемский дворец People.

Недавно стало известно, что Меган Маркл ждет второго ребенка. Наследник должен появиться на свет летом этого года. Ранее сообщалось, в какой клинике герцогиня может родить малыша.

Смотрите также:

Тэги

Гарри и МеганМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новости