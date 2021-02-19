«Чувственная! До озноба»: Саша Савельева в сорочке понежилась под одеялом

В микроблоге Саша Савельева поделилась сразу несколькими чувственными снимками без прикрас. Экс-солистка группы «Фабрика» понежилась в постели, показав свое нежное утро на белых простынях. Примечательно, что на селфи певица запечатлела только себя. Судя по всему, муж артистки — Кирилл Сафонов в такой фотосессии участвовать не стал.

Напомним, что у пары есть общий сын Леон. Ко всему прочему, Саша Савельева неплохо поладила со своей падчерицей Анастасией, которая уже успела выйти замуж за бизнесмена Стивена Мерфи. По словам певицы, дочка Кирилла не сразу приняла ее в семью. Поначалу девушка сомневалась в том, что Саша искренне любит ее отца. Однако убедившись, что между ее папой и его новой возлюбленной действительно вспыхнуло ответное чувство — она успокоилась.

Саша крайне редко балует поклонников пикантными снимками в мини-бикини. Однако свое утро певица провела нежась в постели. Девушка показала, как выглядит на самом деле без макияжа и фильтров, очаровав поклонников своим видом.

«Саша, от вас приятные мурашки по коже!!», «Так мужа надо встречать!!», «Вы такая привлекательная по утрам», «Чувственная до озноба», «Вашему мужу можно только позавидовать!!», «А почему одна?! Я бы вас не оставил», — пишут фолловеры.

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