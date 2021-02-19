«Мадрэ и падрэ»: возлюбленная Никиты Ефремова «засветила» редкий кадр с родителями

Как известно, телеведущая встречается с сыном актера Михаила Ефремовым и собирается за него замуж.

Телеведущая Мария Ивакова в сторис Instagram опубликовала кадр, на котором запечатлены ее родители. Судя по всему, в тот момент они находились на отдыхе. «Мадрэ и падрэ», — прокомментировала подпись телеведущая.

Отметим, что уже несколько лет Мария Ивакова встречается с сыном актера Михаила Ефремова Никитой. Матерью мужчины, которому сейчас 32 года, является Ася Воробьева. Она была второй женой Михаила Ефремова. Сам Никита служит в московском театре «Современник».

Напомним, что Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии. По его вине летом прошлого года погиб человек. Актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы.

Добавим, что Никита Ефремов от отца в тяжелый момент его жизни не отвернулся. Он поддерживал папу во время громкого судебного процесса, к которому было приковано внимание всей страны.

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