«Притягательная гурия»: Каменских в одном полотенце пошалила после душа

Настя Каменских на свежем снимке в Instagram предстала без белья. Судя по всему, певица только-только вышла из душа, она слегка промокнула влажную кожу, оставив на теле несколько капелек воды. Украинская дива все-таки прикрыла прелести леопардовым полотенцем. Однако поклонники артистки подметили, что хотели бы видеть Настю без этого лоскута ткани и попросили сделать для них снимки в стиле ню.

Каменских отбросив всякую стеснительность, покрасовалась перед зеркалом. Блеснув аппетитными формами. Несмотря на то что после замужества певица заметно похудела, она может похвастаться упругой грудью и тонкой талией с мягким животиком, а также округлыми бедрами без грамма целлюлита и растяжек.

«Чаровница», «Притягательная гурия!!», «А кожа еще влажная! Секси», «Ну разве можно быть красивой такой?!», «Все позавидовали Потапу», «Настюша, у вас даже полотенце леопардовое?! Вот это страсть», «Зачем тут вообще этот лоскут?! Хотим голышом!!» «А если полотенце соскользнет с груди?!», «Все прелести зато прикрыты», «Восхитительная», «Само очарование», «Муж-то вас не ревнует?!», «Всех раззадорила, небось! Бедные мужчинки», «Милашка», — пишут фолловеры.

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