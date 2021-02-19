«Султан бы такую не упустил»: Каменских в секси-бикини призывно оголила прелести

Украинская певица, по мнению поклонников, вполне смогла бы посоревноваться в красоте с Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем султан в сериале «Великолепный век».

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников своими пикантными снимками. Так, позируя в секси-бикини лимонного оттенка возлюбленная рэпера Потапа словно «случайно» засветила упругую грудь во всей красе. Что не осталось не замеченным ее фанатами. Многие считают, что украинская дива вполне могла бы дать фору Мерьем Узерли, если бы она попала на кастинг. Из Насти, как говорят ее поклонники, получилась бы отменная Хюррем султан.

Однако сама Каменских актерской стезей интересуется мало. Певица часто гастролирует и дает концерты. К тому же она принимает участие и в музыкальных проектах. С замужеством поп-дива заметно постройнела, однако сохранила все свои пышные формы, которым позавидовала бы Ким Кардашьян.

«Грудь просто восхитительная у вас, Настюша!!», «Султан бы такую не упустил!!», «Что под лифом так напряглось?!», «Соблазнительница», «Очень и очень страстно», «Какая нежная! Восторг», «Огонь, фигура», «Словно гурия», «Мда, падишах бы точно в свои покои пригласил», «Из вас бы вышла замечательная Хюррем», «Волнующие изгибы», «Лиф все просвечивает», «Все равно что голая», — пишут фолловеры.

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