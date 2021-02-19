«Рожали весело с песнями!»: «мама Люда» Порывай показала уникальный кадр с выписки дочери из роддома

Мама певицы Наташи Королевой, артистка Людмила Порывай, в Instagram опубликовала кадр, который был сделан во время выписки ее дочери из роддома, 19 лет назад. На снимке запечатлены ее самые близкие люди.

«19 февраля 19 лет тому назад родился мой внук Архип! Вместе с Наташей все 15 часов был рядом Марк Аркадьевич Курцер, я и мой зять! Рожали весело с песнями!» Людмила Порывай

«Поздравляю вас всех с огромной радостью, днем рождения Архипа», «Архип всем очень нравится. Сразу видно, что хороший парень», «Архипа поздравляем с днем рождения. Пусть у него все сложится в жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Архип родился в семье Наташи Королевой и культуриста Сергея Глушко (Тарзана). Молодой человек увлекается изучением японского языка, а в последнее время стал осваивать танцы на пилоне. Вместе со своей девушкой они показывают настоящее мастерство на шесте.

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