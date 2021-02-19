«Архипка, здорово, красиво, молодец!»: «мама Люда» Порывай оценила танцы на шесте 19-летнего внука

Родительница Наташи Королевой осталась в полном восторге, что вытворяет Архип Глушко вместе со своей девушкой.

Мать певицы Наташи Королевой под постом внука в Instagram, где он со своей девушкой танцует на шесте, оставила восторженный комментарий. «Архипка, здорово, красиво, молодец!» — написала Людмила Порывай или просто «мама Люда», как ее называют родные.

Отметим, что с недавних пор 19-летний Архип Глушко вместе со своей 20-летней девушкой Мелиссой увлекся танцами на пилоне. В соцсетях он порой выкладывает ролики. Там на последнем он вместе с любимой вытворяет акробатические элементы под ремикс хита своей матери «Дельфин и русалка».

В кадре можно увидеть, что Архип Глушко в одних трусах крутится на шесте вверх ногами. Надо признать, что пара демонстрирует чудеса гибкости и выглядит очень эффектно и гармонично.

Напомним, что танцами на шесте Архип увлекся вслед за своей возлюбленной, которая большой мастер этого дела. Он уже не раз отмечал, что крутиться на шесте очень непросто.

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