«Ох, какие мощные икры!»: Полина Гагарина в откровенном наряде сразила фанатов рельефной фигурой

Певица не устает тренироваться, чтобы быть в форме.

Полина Гагарина в начале карьеры могла похвастаться пышными формами. Она рассказывала, что после первых родов смотрела на себя в зеркало и думала, что нужно привести себя в порядок. Теперь артистка одна из самых стройных на отечественной эстраде. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. А не так давно блондинка даже вышла на лед, чтобы снять новый клип.

В прошлом году Полина пережила второй развод. Она так и не назвала причины размолвки с Дмитрием Исхаковым. Однако артистка стала еще больше работать. Теперь она снимается ролики, на которых занимается спортом. Накануне девушка показала, как готовится к подобным съемкам. Она предстала в топе и лосинах кремового цвета. Наряд подчеркнул ее точеные формы.

Общаясь с гримерами, Гагарина даже сверкнула ложбинкой. Она показала всю красоту своих соблазнительных изгибов. Певица также не упустила возможности и подурачилась на камеру.

Поклонники были впечатлены тем, в какой форме находится молодая мама. Многие осыпали Полину комплиментами. «Какие формы», «Ох, какие мощные икры! Стройняшка», «А грудь есть, ого. Налилась», «Хороша-то как», «Ох, сладкая ложбинка», «Крестец не ищи, ищи булочки», «Вид прекрасный», «Чаще снимайтесь так», «А платья не показывают всю вашу красоту», «Идеальный наряд для ваших форм», «Фито-няшка», — прокомментировали пользователи Сети.

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