«Какой рельеф ног»: Алина Загитова в мини-шортах выбежала на улицу, прикрывшись пледом

Фигуристка не побоялась в мороз раздеться и выйти на прогулку.

Алина Загитова с юных лет много работает, что дало свои результаты. Она стала серебряным призером Олимпийских игр. Девушка теперь совершенствует свои навыки. Примечательно, что она развивается не только в спорте, но и учится на журналиста. Этой зимой фигуристка попробовала свои силы в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ее напарником был Алексей Ягудин. Их тандем полюбился зрителям.

Теперь 18-летняя Загитова предпочитает отдыхать, чтобы набраться сил. В январе она успела сходить в баню и впервые нырнула в ледяную воду. Девушка показала фигуру в купальнике, купаясь в заснеженном бассейне. А теперь фигуристка снова решила показать свою выносливость. Она показала, как облачилась в шорты и майку, по всей видимости, приняв душ. А потом Алина вышла на улицу. Она прикрыла свои формы пледом, но при этом обнажила стройные ноги.

Спортсменка прогулялась, когда стоял 18-ти градусный мороз. При этом она улыбалась, демонстрируя, что ей не холодно. Поклонники восхитились смелостью фигуристки. Многие одарили Загитову комплиментами. К слову, не так давно сотрудники японского издания The Digest признали олимпийскую чемпионку самой красивой спортсменкой в мире.

«Будь такой счастливой всегда», «Ну красавица», «На морозе с голыми ногами, вот даешь», «Тебе не привыкать, холод — твоя стихия», «Какие ножки красивые», «Боже, какая красота», «Какой рельеф ног», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: