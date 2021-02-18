Оделись в одном стиле: Максим Виторган покатал подросшего сына на снегоходе по лесу

Максим Виторган почти шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. Они казались идеальной парой, но в итоге расстались. Телеведущая вскоре обрела счастье с режиссером Константином Богомоловым. Они не стали откладывать свадьбу в долгий ящик. А Виторган теперь строит отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе, но оформлять отношения они не спешат. Артист видится с бывшей женой, а также регулярно навещает сына Платона.

Мальчику в этом году исполнится пять лет. Недавно Собчак свозила его на Мальдивы. Теперь настала очередь Максима проводить время с сыном. Недавно он устроил ему прогулку в горах в Сочи. Актер даже задумался о том, что в будущем Платон возможно спрыгнет с веревкой, но пока от такого экстрима отказался даже сам Виторган. Теперь он вывез малыша за город. Там артист устроил ему увлекательное путешествие на снегоходе.

На новом фото папа и сын позировали в пуховых комбинезонах черного цвета. Максим управлял снегоходом, а Платон сидел впереди него. Они добрались до снежного поля, где смогли насладиться скоростью. От мороза у них порозовели щеки.

Поклонники восхитились заботливым отцом. Многие посчитали, что такие выходные с папой — лучшее, что может быть у ребенка. «Вы очень классный и настоящий», «Такие классные», «Папа и сын», «Лучшее время», «Ребенок счастлив», «Мне лучше любых игр», «Папа найдет, чем развлечь сына всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: