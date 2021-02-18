США или Великобритания? Где Меган Маркл, возможно, будет рожать второго ребенка

Несколько дней назад стало известно, то Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Малыш появится на свет этим летом. Где герцогиня Сассекская решит рожать – пока неизвестно, но выбор у нее большой.

В Калифорнии, где теперь живут супруги, есть ряд клиник, в числе которых звездный роддом Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Там рожали Виктория Бекхэм, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и другие. Известно, что молодым мамам там выдают наборы для младенцев, а также предлагают изысканную кухню.

Также Меган Маркл может отправиться в медицинский центр Калифорнийского университета в Санта-Монике. Там предлагают большие люксы с VIP-меню и личным холодильником, а также услуги фотографа, чтобы сделать профессиональные портреты малышей с рождения. В числе крупных родильных центров также значится Центр Беверли-Хиллз, где комнаты оснащены просторными ваннами для родов в воде. Об этом пишет Hello!.

В запасе у герцогов есть еще один вариант – больница Портленда. Именно там появился на свет их первенец Арчи. Там же недавно рожала своего первенца и принцесса Евгения.

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