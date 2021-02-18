Пока тайна: Дмитрий Шепелев выбирает имя будущего ребенка из четырех вариантов

Дмитрий Шепелев и его новая возлюбленная Екатерина Тулупова выбирают имя для будущего малыша из четырех вариантов. Об этом телеведущий рассказал поклонникам, отвечая на их вопросы в «сторис». Правда, какие имена рассматривает пара, 38-летний мужчина раскрывать не стал.

Его также спросили, кого ждет его новая семья — мальчика или девочку.

«Скоро узнаем», — написал Дмитрий, опубликовав фотографию с серым комбинезончиком.

Готовясь снова стать папой, Шепелев не забывает и о воспитании 7-летнего сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске. На вопрос, какие секции посещает его ребенок, мужчина выкатил целый список, в котором значатся художественная школа, скалолазание, теннис, скейтборд и сноуборд, английский язык и три музыкальных инструмента.

Отвечая на вопросы, телеведущий добавил, что никто не увольнял его с канала ТНТ. Без работы мужчина не сидит, готовит какой-то новый проект. Напомним, ранее появилась информация, что его семейное шоу «Ты как я» закрыто из-за низких рейтингов, и других вариантов звезде не предложили.

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