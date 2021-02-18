Интим в Бэтмобиле и тайная беременность: слухи связали вместе Роберта Паттинсона и Зои Кравиц

Роберт Паттинсон оказался в эпицентре грязного скандала. В социальных сетях и в СМИ уже несколько дней всерьез обсуждают слухи о том, что у него была интимная связь на съемках нового «Бэтмена», причем с партнершей по фильму Зои Кравиц. Звезд якобы застали за интимом прямо в Бэтмобиле, а еще актриса, опять же якобы, оказалась беременна от голливудского красавчика.

Слухи подогреваются тем, что в конце 2020 года Кравиц подала на развод со своим мужем (то ли из-за романа с Паттинсоном, то ли Роберт уже постфактум решил утешить коллегу — версий можно придумать немало). А сам новый Бэтмен в отношениях не свободен — он официально встречается с другой актрисой Сьюки Уотерхаус. В довершении скандала сообщается, что режиссер фильма Мэтт Ривз был взбешен поступком главного актера и заявил, что не будет с ним больше работать: доделают «Бэтмена» — и баста!

Однако никто из участников этой истории никаких официальных комментариев не дал. Да и во всех СМИ первоисточником служит некий анонимный инсайдер, работавший на съемочной площадке.

Обозреватель британского портала Small Screen уверяет, что весь этот скандал — чистой воды выдумка. По его информации, рассказ о любовных похождениях Паттинсона был опубликован на сайте 4chan, который, откровенно говоря, не может считаться достоверным источником. У журналиста оказались свои инсайдеры на съемках «Бэтмена», которые заверили, что Роберта и Зои никто за «этим делом» на ловил, и вообще они очень профессиональные актеры и никогда бы не позволили себе такого промаха. Конфликта между Паттинсоном и Ривзом источники также не подтвердили — актер и режиссер спорят только по творческим вопросам и всегда в позитивном ключе.

Конечно, слух действительно очень похож на выдумку, но, так или иначе, он ударит по репутации Роберта. Уж слишком много публикаций на эту тему появилось в Сети.

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