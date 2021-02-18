Алина Кабаева похвасталась красивой цепочкой и элегантным кулончиком в виде сердечка

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в Instagram появилась красивая фотография знаменитой российской гимнастки. На снимке звезда запечатлена неизвестным фотографом с неизменной доброжелательной улыбкой на лице.

При этом особое внимание приковывает великолепная цепочка на ее шее. На ней можно увидеть кулончик в виде сердечка. Не исключено, что это подарок олимпийской чемпионке сделал близкий человек.

Напомним, что Алина Кабаева не знала себе равных на Олимпиаде в греческих Афинах. При этом в ее коллекции есть еще и бронзовая награда. Эту медаль звезда художественной гимнастики выиграла на Играх в австралийском Сиднее. Тогда она допустила одну серьезную помарку, которая помешала ей бороться за победу.

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Кстати, не так давно комментатор Дмитрий Губерниев говорил, что у него есть личный номер Алины Кабаевой. Они порой созваниваются и обсуждают насущные проблемы.

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