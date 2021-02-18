«Ох, какая стала»: Кристина Асмус в тонком платье с вырезом подразнила округлым бюстом

Кристина Асмус уже длительное время наслаждается жизнью свободной девушки. В прошлом году актриса рассталась с Гариком Харламовым. Они казались идеальной парой. Позже звезда призналась, что еще три года назад хотела развода.

В последнее время Асмус постоянно оказывается в неловких ситуациях. То подруга ей задерет подол юбки, показав ее нижнее белье, то коллега снимет, как она переодевается. Примечательно, что саму актрису это не смущает. Она делится откровенными видео, хвастаясь фигурой. А недавно девушка вернула свой прежний цвет волос. Для роли она себе сделала короткую стрижку и черные, как смоль, локоны. Теперь Кристина вернулась к медовому оттенку.

На кадрах в гримерке актриса позировала в легком золотом платье с глубоким декольте. Наряд в греческом стиле подчеркнул ее округлый бюст. Она кокетливо поправила лямку и обратилась к поклонникам.

«Я в театре, у меня идет спектакль! Пока я не выбежала на сцену, я очень хочу у вас спросить: как вам мой цвет волос, который я вернула из темного в свой натуральный? Похож ли? Нравится ли? Или психануть, обратно перекраситься в темную? Короче, что думаете? Красили меня восемь часов, это оказалось адски сложно», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что с натуральным цветом она выглядит более привлекательно. Ее образ многих сразил наповал.

«Ох, какая стала», «Гарик обомлеет», «Декольте-то нараспашку», «Очень красивая», «Такая хитрая лиса», «Раньше была другой», «Скромности нет», «И не скажешь, что мама», — прокомментировали пост подписчики.

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