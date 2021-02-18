«Близняшки»: Маша Горбань поделилась фото с дочерью в одинаковых купальниках

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фигуры.

Несмотря на работу в холодной Москве, 34-летняя актриса Маша Горбань продолжает делиться в Instagram морскими снимками. 18 февраля она опубликовала кадры с лазурного побережья, на которых вместе с дочерью играет в песке. На фото шестилетняя Стефания и ее звездная мама строят замок. Звезда сериала «Кухня» назвала этот милый эпизод «маленькой радостью», которая составляет большое счастье.

Однако на этих фото есть и другой элемент, притягивающий внимание. Это тонкая талия актрисы, которую, кажется, можно обхватить двумя мужскими ладонями. Несмотря на рождение ребенка, Марии удалось сохранить стройную фигуру и довести ее до совершенства. Это сразу отражается в реакции ее поклонников.

«Красотки!», «Близняшки», «Какая фигура у вас шикарная!», «Словно гурия для султана», «Огонь, Маша» — такие комментарии оставили подписчики Горбань под пикантными фото.

Многие отметили, что мать и дочь запечатлены в одинаковых купальниках, поддержав пляжный тренд на family look.

Хотите увидеть Машу Горбань вживую — это можно сделать, посетив спектакль «Муж на час», в котором она задействована. Ближайшие показы — 27 февраля, 7, 8 и 27 марта, 10 и 24 апреля — в московском ДК имени Зуева.

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