Подарки на 23 Февраля: Сябитова свяжет шарф, Борисова купит лосьон для бриться, а Сенчукова поздравит на словах

Впереди День защитника Отечества и прекрасная половина человечества ломает голову: что же подарить своему защитнику? Недавно сервис «Авито» провел опрос и выяснил, какие подарки мечтают получить мужчины. Оказалось, 28% хотят, чтобы им подарили гаджеты, а вот 33% женщин не собираются изменять давней традиции и намерены дарить парфюмерию, носки и плавки.

А что будут дарить своим мужчинам наши знаменитости? Teleprogramma.pro узнала, какие планы на этот день у Розы Сябитовой, Елены Воробей, Марии Кожевниковой и других медийных личностей.

Роза Сябитова

Главная сваха страны уверена, что дарить мужчинам подарки в этот день — формальность, но ее необходимо соблюдать.

Во время пандемии она пришла к выводу, что женщины слишком редко дарят мужчинам подарки. Причина, по ее мнению, в том, что наши мужчины скромные. Женщина обычно озвучивает, что хочет получить на праздник, а мужчина — нет.

«Если мы говорим о формальном подарке, то он должен быть полезный и недорогой, потому что ценовая политика тоже влияет и мужчины могут напрягаться. А если женщина значима, то для мужчины важен не сам подарок, а женское внимание. Они готовы принимать и носки, и трусы, и зубные щетки, и парфюм. Последний, кстати, занимает ведущее место в ненужных подарках. А раз они готовы, то мы и не напрягаемся», — рассуждает Сябитова.

Она предлагает все же думать головой, прежде чем выбрать презент. Если подарки предстоит дарить в коллективе, то всем нужно покупать разные варианты, но главное, чтобы презент приносил пользу.

«В офисе я бы подарила мужчинам набор хороших, красиво упакованных флешек. И полезно, и никому не обидно. Многие любят холодное многофункциональное оружие, вроде перочинных ножей, чтобы в комплекте были открывалка, штопор, зубочистка. И обязательно каждому по открыточке вложить, что бы было адресно. Всем нравится получать адресные подарки. И желательно подписанные от руки, не печатным текстом», — советует Сябитова.

Лучший подарок любимому мужчине — тот, который сделан от души или своими руками.

«Мы годами храним ветхие открыточки, аппликации, которые дети делают своими руками. Потому, что это душевно. Я, например, вяжу мужчинам свитера, варежки, шапки т тд. И для них это приятно. Для своего сына и зятя готовлю модные вязаные шарфы. А если на рукоделие нет времени, то пусть магазинный подарок сопровождает какой-нибудь приятный бонус», — советует Роза Раифовна.

Семейным парам она посоветовала не пускать пыль в глаза и не тратить деньги. Куда ценнее накрыть хороший стол, приготовить вкусной домашней еды, а потом посадить мужчину во главе и чествовать его.

Кстати, хорошим советом в вопросе выбора подарков будет изучение соцсетей адресата. Там зачастую можно найти информацию о его увлечениях.

Наталья Сенчукова

А вот Наталья Сенчукова имеет по данному вопросу противоположное мнение, она считает, что покупать подарки — это удел мужчин, а потому не тратится на презенты.

«Мужа и сына с 23 Февраля поздравляю на словах, а потом мы идем и празднуем без всяких подарков. Ну а что, ерунду всякую дарить? Поделки какие-то, уже ставить не куда. Носки, трусы ну тоже так себе. А пандемия показала нам, что главное — это здоровье, внимание, еда», — заключает исполнительница.

Подобная традиция в их доме появилась вовсе не из-за пандемии, а из-за особенности работы. В основном в этот день супруги всегда на гастролях и готовить заранее подарки, а потом возить их за собой, ожидая наступления даты, неудобно.

Дана Борисова

Дана Борисова поддается всеобщей традиции поздравлять мужчин в этот день. Покупает стандартные лосьоны и пены для бритья, говорит, что на другое не хватает фантазии. В среднем на подарки ежегодно уходит 10-15 тысяч рублей.

А еще она уверена, что День защитника Отечества — это праздник тех, кто служит в армии.

«Я вела армейский магазин и отчасти считала его своим праздником. Я считаю, что это день армии, и надо поздравлять тех, кто в погонах.», — заключила Борисова.

Ирина Салтыкова

А вот певица Ирина Салтыкова при подготовке к празднику проявляет фантазию. Подарки дарит только близким мужчинам и всем разные.

«Стараюсь выбирать нужные подарки. Ориентируюсь по стоимости и своему бюджету», — призналась исполнительница.

Мария Кожевникова

В семье Марии Кожевниковой четверо мужчин: муж и трое сыновей и всех их актриса считает своими защитниками.

«Мужчины защищают нашу страну, семью и поэтому все они защитники. Я поздравляю обязательно и не только в праздники. В любой день, когда тебе говорят добрые слова, это всегда приятно», — рассуждает актриса.

Все десять лет, что супруги вместе, они дарят друг другу подарки. Порой очень дорогие и без повода, но «жить надо сейчас, если есть желание и возможность, надо дарить сегодня. Так правильнее».

«Я человек конструктивный, если я трачу на что-то время и деньги, это должно понравиться. Единого подарка для всех нет, лучше ничего не делать, чем купить всем одно и тоже», — заключила Мария.

Например, детям она заказала боксерские перчатки в военном стиле. А в целом в тратах актриса не ограничена, все зависит от настроения.

«Конечно, я не буду дарить машины, разумно подхожу к подарку. Это больше зависит от фантазии и желания сделать приятно и времени, который ты готов потратит на поиски», — заключила многодетная мама. View this post on Instagram A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Елена Воробей

Рожденная в Союзе юмористка помнит, что 23 Февраля — день особый. У нее и сейчас этот праздник отмечен красным в календаре.

«У меня сохранились все советские традиции. Это прекрасный повод поздравить папу и всех мальчишек моей семьи. Поздравить коллег и друзей, приятелей. Кого-то подарком, кого-то стикером. Кого-то креативно, а на кого-то раскошелиться», — делится своими советами Елена.

Юмористка вспоминает фразу из совместного номера с Еленой Степаненко: «самый популярный подарок мужчине — это костюм тройка: два носка и галстук». Смеется, говорит, что не любит стандарты, а напротив, старается разрывать шаблоны. Потому в списке ее подарков не увидишь носки, галстуки и пену для бритья.

«Вернусь к своему монологу: «Подарок должен быть таким, что бы было непонятно сколько стоит». Главное вложится духовно, а уж материально по возможности, по средствам и по ситуации, а она сейчас не самая благоприятная», — заключила артистка. View this post on Instagram A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena)

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