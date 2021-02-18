Анна Кошмал из «Сватов» красиво потянулась в халатике, засветив у кровати черные трусики

Актриса Анна Кошмал, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Сваты», в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

Один из них поинтересовался, какой вес у актрисы. На этот вопрос она ответила лаконично: «Не взвешиваюсь». При этом Анна Кошмал разместила красивый снимок, на котором она стоит в халатике около белоснежной кровати. Звезда «Сватов», судя по всему, только проснулась. Она потягивается на фото. На кадре можно увидеть, как из-под халатика выглядывают ее черные трусики.

Как отметила актриса, в свободное время она предпочитает лишние часы поспать. Также она опровергла слухи, что ее мужа зовут Иван. По словам звезды, не стоит переживать из-за плохих оценок в школе. «Учитесь трудиться, занимайтесь любимым делом и вкладывайте в труд душу», — заявила она.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву. Эта роль стала настоящим прорывом для актрисы в мир большого кино.

Смотрите также: