«Женщина должна сиять»: Нетребко в алом силуэтном платье с брошью пришла в Мариинский театр

Анна Нетребко является одной из самых известных российских оперных певиц в мире. Она обычно круглый год путешествует, поэтому привыкла жить в разных странах. У нее есть квартира в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, но большую часть времени артистка проводит в Вене. Жизнь у 49-летней женщины постоянно бурлит. Она успевает не только выступать, но и устраивать посиделки с друзьями, водить сына в театры и музеи, а также гулять по старинным городам.

Недавно Анна второй раз в этом году приехала в Россию. Она призналась, что была очень рада возобновлению концертов в Мариинском театре. Артистка даже согласилась дать интервью в прямом эфире. «Сказочная погода! Настоящая зима пришла», — восхищалась заснеженными улицами Санкт-Петербурга певица. Она предстала в театре в алом силуэтном платье с брошкой ручной работы, которую ей подарила девушка-музыкант.

Во время беседы Нетребко ответила на самые популярные вопросы. Она призналась, что очень любит культурную столицу, так как жила там длительное время. При этом теперь артистка скучает по Нью-Йорку, в котором не была год из-за пандемии. Многие вопросы были связаны с нарядами. Она отметила, что у нее целая коллекция платьев, так как ей нужно выступать каждый раз в чем-то особенном. Анна подчеркнула, что после родов остается в одном весе всегда.

«200 концертных платьев. У меня еще много прибамбасов. Есть блестящая комната в Нью-Йорке. Там совершенно невероятные вещи. Я не знаю, зачем они мне», — призналась она.

По словам оперной дивы, от нарядов она не избавляется и не продает их, но есть несколько людей, которым она отдает концертные платья. Также несколько своих образов она отдала в музеи и Александру Васильеву.

«Женщина должна сиять, а Примадонна — тем более», — отметила звезда.

Также Анна похвасталась тем, что переехала с семьей в новую квартиру. Она призналась, что постоянно принимает гостей, также у нее много родственников, поэтому им нужно было расширить жилье.

«У нас есть новая квартира. Мы наконец-то поместились все. У нас всегда много народу, еще платья концертные. Еще и ребенок вырос. Я сделаю обязательно репортаж про платья и головные уборы. Туфли же еще. Я же шопоголик. Признаюсь, есть туфли, которые просто стоят. Я на них смотрю, но не ношу — потому что уже больно», — поделилась Нетребко.

Она рассказала, что еще вернется в Россию в апреле, чтобы выступить в Москве. Она рада, что может работать, так как многие ее знаменитые коллеги в Европе уже год находятся в бедственном положении.

Поклонники восхитились красотой женщины. Многие отметили, что восхищаются ее ценностями, мечтами и стилем. «Вы просто нереальная! Всегда смотрю на вас с восхищением. Талант, красота, ум, женственность!», «Сколько же в вас света», «Пример, как надо пахать, отдыхать, оставаться приличным публичным человеком!!!!», «Очень честно, очень открыто — это чувствуется сквозь все цифровые сигналы!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: