Сказочный look: Тодоренко в мерцающем белом платье в стиле бэби-долл предстала на съемках

Регина Тодоренко не скрывает, что для нее очень важна работа. Она прославилась, когда была ведущей «Орла и Решки». Теперь девушка ведет свои передачи на YouTube-канале. А также ее пригласили участвовать в шоу «Маска» в качестве члена жюри. Если в январе она с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом нежилась на Бали, то теперь она активно снимается в новом сезоне музыкального проекта.

На этот раз не только участники, но и судьи экспериментируют с имиджем. Филипп Киркоров стал пепельным блондином. А вот Регина Тодоренко сначала пришла в парике с локонами свекольного цвета, а потом перевоплотилась в Мальвину. На очередных съемках она выбрала кукольный образ. Девушка появилась в студии с нежно-розовыми локонами. Макияж был подобран в тон волосам. Регина облачилась в белое платье с эффектом мерцания в стиле бэби-долл. А вот вместо босоножек она выбрала ботинки на толстой подошве.

Девушка с радостью позировала с коллегами Тимуром Родригезом и Александром Реввой. Она также пообщалась с журналистами. Позже звезда призналась, что ей нравится ее образ.

«Никогда не могла бы подумать, что мне пойдет такой яркий нежно-розовый образ! Прямо захотелось сменить волосья», — заявила она.

Поклонники, в свою очередь, разделились на два лагеря. Одним ее лук пришелся по душе, а другие посчитали, что цвет локонов неудачный. «Невероятно милая», «Эльфика», «А еще похожа на Розали из «Саги. Сумерки», «Цвет красивый, но не ваш», «А мне кажется старит этот образ Регину», «Словно кукла», «Оставьте свои волосы», «Регина — ты как весна», «Совсем безликая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: