«Известные люди живут, в общем, неплохо»: Соседов высказался против кладбищ для звезд

Эпатажный музыкант Стас Барецкий предложил открыть в Мытищах специальное кладбище для артистов, которые социально не защищены. Чтобы у каждой звезды, независимо от того, как кончится ее жизнь, было культурное место для погребения.

Данную идею оспорил известный музыкальный критик Сергей Соседов. Само утверждение о том, что актеры и певцы сегодня нуждаются в помощи, он считает смешным.

«Даже мало-мальски известные люди имеют сегодня неплохие гонорары и живут, в общем, неплохо», — цитирует журналиста «Пятый канал».

Добавим, что ранее Барецкий выдавал идеи о льготных местах на кладбищах для одиноких артистов и о благотворительной концертной площадке, которую можно открыть на погосте. Соседов видит во всех этих проектах лишь попытку для шоумена открыть свой бизнес и собирать деньги.

В разговоре с каналом он напомнил, что в Москве уже есть кладбища исключительно для знаменитостей: Новодевичье, Ваганьковское, Троекуровское, например. По мнению критика, простому человеку никогда не получить место на этих территориях. Вот вам и земля только для артистов.

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