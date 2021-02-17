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Это настоящая любовь: Евгений Алдонин обнял красавицу-жену Ольгу у побережья в Турции

Футболист вместе со своими родными уехал на отдых.

Это настоящая любовь: Евгений Алдонин обнял красавицу-жену Ольгу у побережья в Турции
Ольга Алдонина с мужем. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram опубликовала редкий кадр в обнимку с любимым мужем. Вместе они стоят на берегу моря в Турции. Спортсмен не скрывает чувств к своей второй половинке. Снимок получился очень чувственным и нежным. При этом Ольга никак не стала подписывать кадр.

Евгений Алдонин с женой
Евгений Алдонин с женой. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Напомним, что Евгений Алдонин не нашел счастья в первом браке с певицей Юлией Началовой. В 2006 году у них с исполнительницей родилась дочь Вера. В 2019 году «утренняя звезда отечественной эстрады» ушла из жизни.

От второй жены у Евгения Алдонина двое детей — сын Артем и дочь Анжелика. Футболист не раз подчеркивал, что счастлив во втором союзе.

Кстати, Ольга Алдонина в прекрасных отношениях с Верой. Девочка часто бывает в новом доме своего отца. Она проводит время с братиком и сестрой, которых безумно любит.

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