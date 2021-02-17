«Ангельская фигура»: невестка Орбакайте в расстегнутых джинсах обнажила плоский живот

Алена Краснова уже три года состоит в браке с Никитой Пресняковым. На их роскошной свадьбе гуляли все сливки отечественного шоу-бизнеса. Мама жениха, Кристина Орбакайте, была с мужем Михаилом Земцовым, а бабушка Алла Пугачева пришла в сопровождении Максима Галкина. К слову, Примадонна подарила паре квартиру в Москве, где супруги теперь живут. Они редко рассказывают о своей жизни, предпочитая позицию, что счастье любит тишину.

Раньше Никита жил в Нью-Йорке, где у него была другая девушка. Однако их роман продлился только четыре года. Алена была его соседкой по даче. Когда они начали встречаться, девушка еще была совсем юной, но Пресняков не только доказал, что он хорошо воспитан, не страдает звездной болезнью, но и дождался совершеннолетия избранницы, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Краснова работает моделью. При этом она крайне редко оголяется. Девушка любит повеселиться с подругами и устроить шопинг. Одевается она по последнему писку моды. В последнее время невестка Орбакайте стала чаще хвастаться фигурой. Накануне она запечатлела себя в расстегнутых джинсах клеш и нюдовом топе без лифчика. Модель похвасталась рельефным прессом и пышным бюстом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. «Какая красотка», «Фигура бесподобная», «Ангельская внешность», «Мужа так манишь?», «Никите уже завидуем», «Просто бомба», «Эти изгибы сводят с ума», «Ангельская фигура», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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