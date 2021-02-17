«Готова упасть в обморок»: Семенович рассказала, участия в каких шоу старается избегать

Певица активно ходит по программам, но далеко не по всем.

Певица Анна Семенович призналась, что у нее «аллергия на судейство». Из-за нее 40-летняя артистка, которая очень любит становится участницей телешоу, принципиально не появляется в тех передачах, где ставят оценки.

«Меня с самого детства так часто судили на соревнованиях, сначала в профессиональном спорте, потом в ледовых шоу! Радости и счастья мне это никогда не приносило, — написала звезда в Instagram. — Когда я с замиранием сердца жду оценки, я готова упасть в обморок от стресса. А ведь очень часто оценки бывают не справедливыми, в них подмешивается настроение или личное отношение к тебе человека, который тебя судит».

Певица поделилась, что множество раз плакала в подушку от обиды и разочарования после выставления оценок. А затем она запретила себе участвовать в подобных мероприятиях, дав себе установку радоваться жизни.

Теперь Семенович посещается те шоу, где есть юмор и удовольствие, а вот передачи с судьями старается избегать. Добавим, что данный пост она написала как раз перед тех, как прийти на съемку «Студии СОЮЗ» для канала ТНТ.

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