Взгляд не отвести: Ани Лорак в платье-футляре с молнией подчеркнула стройную фигуру

Ани Лорак предпочитает все свободное время посвящать родным. В прошлом году она много путешествовала с дочкой Софией. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица редко говорит о личной жизни. Она предпочла сосредоточиться на работе. Поклонники отмечают, что за минувших год артистка постройнела и похорошела. Она любит облачаться в женственные наряды. Недавно девушка даже раскрыла секрет, как подбирает себе гардероб.

Накануне Лорак поделилась фото, на котором позировала в платье-комбинации. Она похвасталась постройневшей фигурой. Теперь певица сняла себя в автомобиле. Она предстала в платье и меховой шубе. Девушка запечатлела себя крупным планом, показав всю красоту наряда. Она выпрямила волосы и сделала нежный макияж в розовых тонах. На ее коже еще остался греческий загар. Артистка улыбалась на камеру.

Как оказалось, Каролина (Настоящее имя артистки, — Прим. ред.) ехала на работу. Вскоре она показала свой образ во весь рост. Певица позировала в платье-футляре на молнии в области декольте. Пояс подчеркнул ее талию. Наряд облегал стройную фигуру артистки. Она также дополнила образ ожерельем.

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