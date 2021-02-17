«Очень тактична и внимательна»: Цымбалюк-Романовская назвала Бузову хорошей телеведущей

Завсегдатай телешоу Виталина Цымбалюк-Романовская впервые поучаствовала в передаче, которую ведет Ольга Бузова (судя по всему, речь идет о шоу «Бородина против Бузовой»), и решила поделиться с подписчиками своим впечатлением.

«Пришли милые люди, и им совершенно безосновательно заявили, что они «аномалия», «изгои» и так далее. Мне тоже пытались напомнить о том, что у меня все не так, но поведение Ольги меня приятно удивило, — пишет Виталина в Instagram. — Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать этих лже-глашатаев».

В конце поста Романовская пришла к выводу, что Бузова — хорошая ведущая для ток-шоу. По ее словам, среди всего окружающего хайпа Ольга умеет правильно оценивать ситуацию и людей.

Чем именно скандальная певица так расположила к себе бывшую жену Армена Джигарханяна, зрители смогут узнать 18 февраля в 10 часов в эфире канала ТНТ. Кстати, о Ксении Бородиной Виталина не написала ни слова.

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