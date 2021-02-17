«Булки не помещаются!»: Боня показала «аппетитные» формы в серебристом платье

Виктория Боня всегда обладала эффектной внешностью. При этом она не стесняется показывать себя со всех сторон. Бывшая звезда «Дома-2» может быть элегантной, а может поговорить по душам и посмеяться на самые смелые темы. Уже длительное время она живет в Монако с дочкой Анджелиной. Светская львица любит принарядиться, чтобы погулять по побережью.

Обычно Боня регулярно появляется на красных дорожках. Однако последний год из-за пандемии у нее почти не было возможности, чтобы показать себя на публике. При этом она не перестает пополнять свой гардероб. Недавно девушка стала активно работать над своей фигурой. Она старается не похудеть, а сделать формы более рельефными. И спустя месяц Виктория обнаружила, что уже не влезает в некоторые платья. Это ее даже обрадовало.

Ей пришли новые наряды, которые она стала примерять. Серебристое мини-платье с красивым декольте не сошлось на ней. Она показала, как выглядывают прелести ее фигуры.

«Это платье я ждала больше всего. Есть такое золотое. Но сзади — I’m so sorry. Оно даже не застегивается. Ну да, уж S-размер мне не подходит. Вот на 10 см. Булки не помещаются!» — призналась звезда.

По словам Бони, теперь она весит 60 килограммов. Она отметила, что ей нравятся ее округлые формы. Второе платье в нюдовых тонах с лифом-хомутом идеально подчеркнуло ее фигуру.

«Чувствую себя богиней! Посмотрите, как накачала попу! И у меня скоро будет пресс, как я хотела», — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что девушка похорошела. К слову, недавно она похвасталась букетом цветов. Виктория не раскрыла секрет, кто ей подарил букет. Однако она уже длительное время дружит с Маратом Сафиным. Фанаты заподозрили, что это он ее порадовал.

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