Спустя пять месяцев после похорон могилу дочери Конкина украшает покосившийся крест

Прошло пять месяцев после трагической смерти дочери известного актера Владимира Конкина. В сентябре 2020 года 32-летняя София утонула в бассейне, оставив после себя юную дочь. Загадочная гибель женщины породила множество версий произошедшего: в том числе говорили, что София находилась в бассейне в нетрезвом состоянии. Родные и близкие погибшей долгое время ходили по телешоу, осыпая друг друга различными обвинениями.

Софию Конкину похоронили на Пятницком кладбище в Москве. В середине февраля ее последний сожитель Михаил Серов посетил могилу возлюбленной и выложил фотографию места захоронения в Instagram. Подписчиков мужчины удивил покосившийся крест и отсутствие хотя бы одного портрета женщины.

«Страшно посмотреть. Жалко девочку», «Столько было дебатов по ТВ, по какой причине не стало дочери, а могилка-то осиротевшая… Как, в принципе, и была сама София», «А крест поправить», «По ток-шоу походил, деньги заработал. Мог бы порядок навести…» — такие комментарии появились под фото.

Сам Михаил написал, что не считает могилу запущенной. Он навел там порядок, а крест не стал трогать, потому как тот вмерз в землю, и мужчина боялся его сломать. Бывший возлюбленный Конкиной добавил, что памятник будет установлен летом.

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