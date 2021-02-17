Видеорецепт вкуснейшего спагетти в томатном соусе, с морепродуктами от шеф-повара «Пять ужинов»
Видео
Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео

Спустя пять месяцев после похорон могилу дочери Конкина украшает покосившийся крест

Бывший возлюбленный Софии Конкиной показал, как выглядит ее последнее пристанище.

Спустя пять месяцев после похорон могилу дочери Конкина украшает покосившийся крест
Владимир Конкин до сих пор не может прийти в себя после гибели дочери. Фото: Russian Look

Прошло пять месяцев после трагической смерти дочери известного актера Владимира Конкина. В сентябре 2020 года 32-летняя София утонула в бассейне, оставив после себя юную дочь. Загадочная гибель женщины породила множество версий произошедшего: в том числе говорили, что София находилась в бассейне в нетрезвом состоянии. Родные и близкие погибшей долгое время ходили по телешоу, осыпая друг друга различными обвинениями.

Софию Конкину похоронили на Пятницком кладбище в Москве. В середине февраля ее последний сожитель Михаил Серов посетил могилу возлюбленной и выложил фотографию места захоронения в Instagram. Подписчиков мужчины удивил покосившийся крест и отсутствие хотя бы одного портрета женщины.

«Страшно посмотреть. Жалко девочку», «Столько было дебатов по ТВ, по какой причине не стало дочери, а могилка-то осиротевшая… Как, в принципе, и была сама София», «А крест поправить», «По ток-шоу походил, деньги заработал. Мог бы порядок навести…» — такие комментарии появились под фото.

Сам Михаил написал, что не считает могилу запущенной. Он навел там порядок, а крест не стал трогать, потому как тот вмерз в землю, и мужчина боялся его сломать. Бывший возлюбленный Конкиной добавил, что памятник будет установлен летом.

Смотрите также:

Тэги

Владимир КонкинМихаил СеровмогилаСофия Конкинаутрата