Современная мама: Орбакайте в серебристых брюках-дудочках и на шпильках вывела внучку Пугачевой на прогулку

49-летняя Кристина Орбакайте вместе с бизнесменом Михаилом Земцовым воспитывает дочку Клавдию. Внучка примадонны отечественного шоу-бизнеса увлекается испанским языком и балетом. Сама Алла Пугачева говорила о том, что по характеру Клава очень похожа на нее, поэтому любимую внучку певица называет «своей капелькой». Для Кристины Орбакайте и всей ее семьи есть даже отдельные спальни в просторном особняке в подмосковной деревне Грязь. Об этом позаботился муж Примадонны — шоумен Максим Галкин. Таким образом, когда старшая дочка приезжает погостить к именитой маме, им не приходится ютиться в одной комнате.

Стоит отметить, что с особой чуткостью Кристина Орбакайте относится к моде, она отдает предпочтение ультрамодным лукам. Так, на прогулку с дочкой Клавой певица отправилась в серебристых брюках-дудочках, черной блузе и жакете с «мужского плеча». К своему трендовому аутфиту она подобрала сливочные туфли-лодочки на шпильке. А внучка Примадонны отдала предпочтение шортам и фисташковым кроссовкам.

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