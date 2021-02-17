Один с рыжими волосами, а второй — блондин: Орбакайте поделилась редкими фото с красавцами-сыновьями

Певица большую часть времени проводит в Штатах. И не так часто видится с отпрысками.

Кристина Орбакайте к 49 годам стала многодетной мамой. Своих троих детей она родила от трех разных мужей. Первенец — Никита появился в союзе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. У юноши рыжие волосы. Он, впрочем, как и его звездные родители увлекается музыкой. Какое-то время внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса учился за океаном. Вернувшись на родину, он осел в Москве. Именитая бабушка подарила ему квартиру в центре, позволив также приглядывать за ее дачей в Малых Бережках.

Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой. Молодые люди в свое время были соседями по даче. Дом невесты певца находится всего в 500 метрах от особняка Аллы Борисовны. Свой же особняк Кристина Орбакайте называет «родовым гнездом».

Младший из сыновей певицы — Дени Байсаров о своей личной жизни распространяться не привык. Если у Никиты Преснякова волосы рыжие, то у его братишки они светло русые. Наследника блондина Кристина Орбакайте родила от бизнесмена Руслана Байсарова. Юноша учился в Лондоне и при этом, старался как можно чаще навещать звездную маму.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте редко публикует снимки с красавцами-сыновьями. Но иногда все-таки делает исключение.

«Статные красавцы выросли!!», «Гордость и опора для мамы!!», «Ого, эти красавцы внуки Пугачевой?!», «Приятно взглянуть, такие орлы», «Мальчишки классные получились!» — пишут фолловеры.

Смотрите также: