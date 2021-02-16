«Все прелести на виду»: Нюша сверкнула округлыми формами под тропическим душем

Нюша уже длительное время отдыхает на Мальдивах. После насыщенных новогодних каникул она решила понежиться на солнце семьей. Она обладает эффектной внешностью. Невысокая, но и фигуристая певица всегда привлекала внимание мужчин. А ее зажигательные танцы на сцене никого не оставляют равнодушными. Во время отпуска молодая мама тоже не забывает веселиться. Она плескается в ванне с пеной и устраивает фотосессии.

Еще недавно Нюша делилась кадрами, на которых ужинала в платье в пол на фоне заката. Она красовалась в летнем наряде перед мужем Игорем Сивовым. А теперь певица решила впечатлить не только близких, но и всех людей на пляже. Девушка в откровенном леопардовом купальнике встала на руки прямо в кабине с тропическим душем. Артистка засветила бедра, подняв их к небу, а также похвасталась своей физической подготовкой.

«На отдыхе не теряю времени зря — совмещаю зарядку и душ», — написала звезда.

Поклонники были обескуражены смелой позой Нюши. Многие посчитали, что это очень пикантный кадр, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. «Пошлятина», «Как-то скромность пропала. Все откровеннее и откровеннее», «Удобно душ принимать, если очень грязная», «На людях и в таком виде», «Ню, вот это да», «Пельмешку сполоснуть не помешает», «Все прелести на виду», «Да, какой ужас», — прокомментировали пост подписчики.

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