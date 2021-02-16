«В форме идеального сердца»: Глюк’OZA в прозрачной тунике засветила «вздобные» бедра

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’OZA, всегда обладала фигурой модели. Примечательно, что в начале карьеры она скрывала свою личность. Поклонники гадали, что скрывается под анимационной маской девочки «гулящей с доберманом». Теперь певица знаменита не только своими песнями, но и красотой. Фигуре артистки завидует даже Ксения Собчак. Она признавалась, что ее фото собиралась повесить на холодильник для мотивации.

Этой зимой Наталья успела отдохнуть на Мальдивах с мужем Александром Чистяковым. Певица нежилась на пляже и наслаждалась солнечной погодой. Как известно, она любит заниматься спортом и практикует йогу. Когда в Москве наступили морозы, артистка решила вспомнить теплые дни на райском острове. Она поделилась откровенными кадрами, на которых позировала в секси-купальнике и пляжной прозрачной тунике-сетке.

Глюкоза засветила округлые бедра. Она показала прелести фигуры со всех сторон.

«Зима — это конечно классно.. но „душа“ требует тепла!» — заявила звезда.

Поклонники были сражены красотой девушки. Многие отметили, что у нее безупречная фигура для мамы двоих детей. При этом нашлись и те, кто ее осудили за пикантные кадры. «Пошловато. Говорят самое интересное то, что лишь угадывается», «В форме идеального сердца», «Вздобные булочки», «Мать, что за срам», «Ох и сочный орешек», «Вот это купальник, одни ниточки», — прокомментировали пост подписчики.

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