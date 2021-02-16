«Света! Ну нельзя быть красивой такой»: Лобода в тонком платье подразнила идеальными ногами

Светлана Лобода не скрывает, что много путешествует. Обычно она проводила большую часть времени на гастролях. Однако из-за пандемии коронавируса у большинства звезд отменились концерты в прошлом году. Но зима подходит к концу, а вместе с ней постепенно снимаются ограничения. Лобода успела отдохнуть в Дубае и на Мальдивах. Теперь она готова порадовать поклонников новыми хитами.

Еще несколько дней назад певица праздновала День всех влюбленных в Арабских Эмиратах. Она красовалась на побережье в алом платье с пайетками. А 16 февраля артистка вернулась в Москву. Она отправилась на работу, запечатлевшись в машине. Девушка предстала в черной тонкой сорочке на бретельках с кружевом. Светлана показала загорелые ноги благодаря пикантному разрезу. На ее шее и запястье красовались украшения с бриллиантами.

«Вернулась! Еду на работу. П.С. Скоро новая песня», — сообщила звезда.

Женственный наряд Лободы и ее идеальные ноги взбудоражили Сеть. Даже Лолита Милявская одарила ее комплиментом. «Света!! Ну нельзя быть красивой и стильной такой», — заявила она. «Ах, какая девчонка!!! Прекрасно выглядите. Устоять невозможно!», «Вы, как всегда неотразимы», «Ох, какие ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Примечательно, что в этот же день предстала в женственном наряде и Ани Лорак. Украинская исполнительница позировала в платье-комбинации в постели. Она тоже решила подразнить публику своей осиной талией.

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