«Жаль, не голышом»: 38-летняя Водянова в мини-бикини грациозно нырнула в воду с яхты

Наталья Водянова редко проводит время вне дома. Она уже длительное время живет в Париже. Там модель растит своих пятерых детей: Лукаса, Неву, Виктора, Максима и Романа. Девушка уже девять лет счастлива с французским миллиардером Антуаном Арно, но только в минувшем году они поженились. Поклонники не перестают восхищаться гармоничной парой. Бизнесмен часто поддерживает супругу и сопровождает на светских раутах.

16 февраля Водянова решила вспомнить, как отдыхала в прошлом году. Тогда она со своей семьей путешествовала по Франции. Порой они останавливались у друзей, где устраивали званые ужины. Также пара с детьми добралась до морского побережья. Там они катались на яхте и купались в воде. В соцсети Наталья поделилась видео, на котором ныряет с палубы в воду в мини-бикини. Она продемонстрировала стройную фигуру.

«Прошлым летом мы с ребятами ударили по рукам и нырнули в лучшее приключение всей нашей жизни», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие отметили, что у нее точеная фигура, как у юной девушки. При этом в этом году ей исполнится 39 лет. «Какая красотка», «Вас можно узнать из тысячи», «Грациозно прыгнули», «Жаль, не голышом», «Аууф! Это экстаз», «Вы пишете про команду, но к вам сложно попасть», — прокомментировали пост подписчики.

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