«Ах, какой вид»: Ани Лорак в тонкой сорочке подчеркнула округлые бедра в постели

Ани Лорак всегда отличалась эффектной внешностью. Девушка является одной из самых популярных украинских певиц, при этом в личной жизни ей не везет. Не так давно она развелась с турецким бизнесменом. Теперь артистка сама воспитывает дочку Софию. После таких перемен преобразилась и сама девушка. Поклонники заметили, что она постройнела и похорошела. Новогодние каникулы звезда провела в Киеве, а теперь она занята на работе.

На днях Лорак поделилась кадрами, на которых танцевала в золотом платье в пол с глубоким декольте. Она подчеркнула все достоинства своей фигуры. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) любит выглядеть безупречно. При этом она редко оголяется и почти не публикует фото в бикини. Однако 16 февраля артистка решила подразнить поклонников. Она позировала в тонкой черной сорочке с кружевом в постели. Наряд подчеркнул ее округлые бедра, а также талию.

«Любовь — это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали…» — написала она.

Девушка распустила волосы и грудь прикрыла рукой. Она приняла чувственную позу, вальяжно позируя на кровати. Фанаты были взбудоражены таким снимком. «Каролина, какая вы красавица!», «Надеюсь это будет „Раздетая“», «Неужели дуэт с Сережей! Это то, что мы так долго ждали», «Давай Каролина! Зажги как когда-то уже наконец!», «Ах, какой вид», «У меня в глазах все поплыло», «Просто нет слов», «Наша дива», — прокомментировали пост подписчики.

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